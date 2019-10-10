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Trump “Saldırı bölgesinde askerimiz yok"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyindeki harekata ilişkin, “Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum” dedi.

Dünya 10.10.2019, 22:33 10.10.2019, 23:02
Trump “Saldırı bölgesinde askerimiz yok"

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye’nin kuzeyindeki harekata ilişkin, “Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin Twitter’dan açıklamalarda bulundu.

Trump, “Türkiye, Kürtlere uzun süredir saldırmayı planlıyordu. Onlar daima savaşıyorlardı. Saldırı bölgesi yakınındaki herhangi bir yerde askerimiz veya ordumuz yok. Bu sonu olmayan savaşı bitirmeye çalışıyorum. İki taraf da konuşuyor. Bazıları bölgeye on binlerce asker göndermemizi ve yeni bir savaş başlatmamızı istiyor” dedi.

Türkiye’nin bir NATO üyesi olduğunu kaydeden Trump, “Başkaları dışarıda kalmamızı Kürtlerin kendi savaşına izin vermemizi (maddi yardımımıza rağmen) söylüyor. Yakından takip ediyorum” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#ABD başkanı Trump #suriye
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