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Trump, Taliban ile barış görüşmelerini iptal etti
ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’da bir ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Taliban’la barış görüşmelerini iptal ettiğini duyurdu.
Dünya 08.09.2019, 10:35
ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’da bir ABD askerinin hayatını kaybettiği saldırının ardından Taliban’la barış görüşmelerini iptal ettiğini duyurdu.
Taliban’dan ise Trump’ın açıklamalarının ardından henüz bir yanıt gelmedi. Geçtiğimiz hafta, Taliban temsilcileriyle Katar’ın başkenti Doha’da barış görüşmesi yapan ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, barış görüşmesi sonucu Taliban’la prensipte uzlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Halilzad, önümüzdeki aylarda yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin Afganistan’dan çekilebileceğini ifade etmişti.(İHA)
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