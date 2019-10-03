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Trump'tan “Ukrayna ve Çin 'Biden'ları soruşturmalı“ açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump "Samimilerse, (Ukrayna, Joe Biden ve oğlu Hunter Biden) Bidenlar hakkında büyük bir soruşturma başlatır" dedi

Dünya 03.10.2019, 18:36 03.10.2019, 18:44
Trump'tan “Ukrayna ve Çin 'Biden'ları soruşturmalı“ açıklaması
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WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Çin'in, Demokrat Başkan Aday Adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturması gerektiğini belirtti.

Trump, Florida eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Hakkında azil soruşturmasına yol açan Ukrayna Devlet Başkan Vladimir Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesinde mevkidaşından ne istediğine ilişkin soruya Trump, "Samimilerse, (Ukrayna) Bidenler hakkında büyük bir soruşturma başlatır." ifadesini kullandı.

Çin'in de Joe ve Hunter Biden'ı soruşturması gerektiğini vurgulayan Trump, "Ancak Çin'den henüz bunu yapmasını istemedim." dedi.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.
 

#ABD Başkanı Donald Trump #Joe Biden #soruşturma #Ukrayna
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