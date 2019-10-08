Son Dakika
Gargara kullanımı diyabet riskini artırıyor mu?
Son Dakika: Yargı reformu teklifi komisyonda kabul edildi
Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Harekat için tüm hazırlıklar tamam!
Mehmetçik, kararlı ve hazır!
Komandolarımız Suriye sınır hattında!

Trump: “Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum’’

ABD Başkanı Donald Trump, “Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar” dedi.

Dünya 08.10.2019, 08:57
Trump: “Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum’’
banner63

ABD Başkanı Donald Trump, “Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar” dedi.

ABD’nin askeri kuvvetlerini Suriye’den çekmesi konusunda açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin ilk aşamada uzun vadede Suriye’de olmak gibi bir planının olmadığını, kalması gerektiğinden daha fazla süre bölgede bulunduğunu söyledi. Türkiye’nin uzun süredir baskı altında olduğunu belirten Trump, “Türkiye üzerinde çok fazla baskı olduğunu düşünüyorum, onlar uzun yıllardır PKK ile mücadele ediyorlar” ifadelerini kullandı.

(İHA)
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....

Gelişmelerden Haberdar Olun

@