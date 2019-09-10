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Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ile yollarını ayırdı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın kendisinin isteği üzerine istifa ettiğini duyurdu.
Dünya 10.09.2019, 19:32
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın kendisinin isteği üzerine istifa ettiğini duyurdu.
Kendisinin birçok konuda Bolton ile anlaşamadıklarını belirten Trump, “Ondan istifa etmesini istedim, ki istifası bu sabah elime geçti. John’a hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.Trump, yeni Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı’nın ismini ise önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti.(İHA)
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