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Trump’ın kızından terör ve şiddet uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve Beyaz Saray Başdanışmanı Ivanka Trump yaptığı açıklamada, “Nefret, terör ve şiddet eylemlerini reddederek seslerimizi yükseltmeliyiz” dedi.

Dünya 04.08.2019, 17:33
Trump’ın kızından terör ve şiddet uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve Beyaz Saray Başdanışmanı Ivanka Trump yaptığı açıklamada, “Nefret, terör ve şiddet eylemlerini reddederek seslerimizi yükseltmeliyiz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve Beyaz Saray Başdanışmanı Ivanka Trump, ABD’deki silahlı saldırıların ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Ivanka Trump paylaşımında, “Anlamsız yaşam kaybının yasını tutarken ve mağdurlara ve sevdiklerine övgüde bulundukça, bu tuhaf ve korkakça nefret, terör ve şiddet eylemlerini reddederek seslerimizi yükseltmeliyiz. Tanrı, El Paso ve Dayton halkını, kurbanlarını ve onların ailelerini şefkatli kollarıyla sarsın” ifadelerini kullandı. Ivanka Trump’ın saldırılar sonrasında terör kelimesini kullanması dikkatlerden kaçmazken, Ivanka Trump’ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden birçok kişi destek verdi.

Teksas eyaletinin El Paso ve Ohio eyaletinin Dayton şehrinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 29 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi de yaralandı.

(Hasan Çelik/İHA)
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