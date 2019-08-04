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Trump’ın kızından terör ve şiddet uyarısı
ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve Beyaz Saray Başdanışmanı Ivanka Trump yaptığı açıklamada, “Nefret, terör ve şiddet eylemlerini reddederek seslerimizi yükseltmeliyiz” dedi.
Dünya 04.08.2019, 17:33
ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve Beyaz Saray Başdanışmanı Ivanka Trump yaptığı açıklamada, “Nefret, terör ve şiddet eylemlerini reddederek seslerimizi yükseltmeliyiz” dedi.
Teksas eyaletinin El Paso ve Ohio eyaletinin Dayton şehrinde düzenlenen silahlı saldırı sonucunda 29 kişi hayatını kaybetti, 40’tan fazla kişi de yaralandı.(Hasan Çelik/İHA)
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