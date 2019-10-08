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Trump’ın Türkiye tehdidine Rusya’dan yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye açıklamalarına ilişkin “Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" ifadelerini kullandı.

Dünya 08.10.2019, 09:58 08.10.2019, 10:16
Trump’ın Türkiye tehdidine Rusya’dan yanıt
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye açıklamalarına ilişkin “Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine yönelik olası harekatına ilişkin ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamalarını değerlendirdi. Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski ABD başkanlarının aksine yaptıklarını çekinmeden söyleyen ilk ABD Başkanı” dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#rusya #ABD Başkanı Donald Trump #Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
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