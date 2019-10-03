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Trump’tan Çin’e ‘Ukrayna Krizi’ uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, azlinin istendiği Ukrayna krizi sebebiyle Çin’e uyarıda bulunarak Kiev’in başına geleni, kendilerinin de yaşamamaları için Demokrat Parti’nin başkan aday Joe Biden’ın Çin’de yürüttüğü çalışmalar hakkında soruşturma başlatma uyarısında bulundu.

Dünya 03.10.2019, 20:15
Trump’tan Çin’e ‘Ukrayna Krizi’ uyarısı

ABD Başkanı Donald Trump, azlinin istendiği Ukrayna krizi sebebiyle Çin’e uyarıda bulunarak Kiev’in başına geleni, kendilerinin de yaşamamaları için Demokrat Parti’nin başkan aday Joe Biden’ın Çin’de yürüttüğü çalışmalar hakkında soruşturma başlatma uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Başkanlık Ofisi Beyaz Saray’da basının sorularını yanıtladı. Kendisinin azlinin istendiği Ukrayna krizi hakkında da açıklamalarda bulunan Trump, Çin’e konuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Çin’e Joe Biden’ın Çin’de yürüttüğü çalışmalar hakkında soruşturma başlatma uyarısında bulunan Trump, "Çin, Biden hakkında soruşturma başlatmalı çünkü Çin’de olanlar hemen hemen Ukrayna ile olanlar kadar kötü" dedi.

ABD’de Demokrat Parti üyeleri Başkan Donald Trump’ın Demokrat Parti’nin başkan aday adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki faaliyetleri hakkında Ukraynalı yetkililerden bilgi almaya çalıştığını iddia ederek Trump’ın yasaları ihlal ettiğini ileri sürmüştü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Biden’ın oğluna yönelik yolsuzluk suçlamalarıyla ilgili Ukrayna’nın başka ülkelerin emirleri üzerine soruşturma başlatmadığını vurgulayarak, "Soruşturmaya açığız ama bunun benimle ilgisi yok. Bağımsız kurumlarımız, olası bir kanun ihlalini soruşturmaya hazır" diye konuştu.

(İHA)
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