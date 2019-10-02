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Trump’tan darbe benzetmesi
ABD Başkanı Donald Trump, hakkındaki azil soruşturmasına ilişkin, “Bu olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum” dedi.
Dünya 02.10.2019, 11:24
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde rakibi Joe Biden’ı soruşturmaları konusunda Ukrayna’ya baskı uyguladığı ifadelerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump hakkında azil soruşturması başlatılmıştı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Trump, twitter üzerinden bir dizi açıklamada bulundu. Trump açıklamasında, “Azil soruşturması hakkında her gün daha fazla şey öğrendikçe bu olanların bir azil değil bir darbe olduğu sonucuna varıyorum. Halkın gücünü, oylarını, özgürlüklerini, anayasal haklarını, dinlerini, askerlerini, sınır duvarlarını ve ABD vatandaşı olarak Allah vergisi vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadesini kullandı.(İHA)
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