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Trump’tan ‘Dünya Ticaret Örgütü’ne eleştiri yağmuru
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliğin ülkeye olumlu dönüş sağlamadığını söyleyerek örgütten çıkabileceklerini söyledi.
Dünya 13.08.2019, 23:31
ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ticaret Örgütü’ne üyeliğin ülkeye olumlu dönüş sağlamadığını söyleyerek örgütten çıkabileceklerini söyledi.
Konuşması boyunca DTÖ’yü eleştiri yağmuruna tutan Trump, örgüte üyeliğin ABD’nin küresel bloğun bir üyesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda dezavantajlı olduğunu iddia etti. Başkan Trump ayrıca, DTÖ’ye üyeliği ‘felaket’ ve ‘korkunç’ olarak nitelendirdi.(İHA)
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