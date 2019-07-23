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Trump’tan İngiltere’nin Yeni Başbakanı Boris Johnson'a Tebrik
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin yeni başbakanı seçilen Boris Johnson’u “Muhteşem olacak” sözleriyle tebrik etti.
Dünya 23.07.2019, 16:15 23.07.2019, 16:44
ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere’nin yeni başbakanı seçilen Boris Johnson’u “Muhteşem olacak” sözleriyle tebrik etti.
ABD Başkanı Donald Trump, Theresa May’in istifasının ardından İngiltere’nin yeni başbakanı seçilen Boris Johson’u Twitter’dan tebrik etti. Trump paylaşımında, “İngiltere’nin yeni Başbakanı seçilen Boris Johnson’ı tebrik ediyorum. Muhteşem olacak” ifadelerine yer verdi. Trump, Johson’u tebrik eden ilk lider oldu. Trump daha önce de Boris Johnson’ın Muhafazakar Parti’ye mükemmel bir lider olacağını düşündüğünü belirtmişti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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