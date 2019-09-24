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Trump’tan Pakistan Başbakanı Han’a İran için ‘arabuluculuk’ teklifi

Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda kendisinden arabulucuk yapmasını istediğini açıkladı.

Dünya 24.09.2019, 23:49
Trump’tan Pakistan Başbakanı Han’a İran için ‘arabuluculuk’ teklifi
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Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran konusunda kendisinden arabulucuk yapmasını istediğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu için ABD’de bulunan Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la artan gerginlik konusunda kendisinin arabuluculuk yapmasını istediğini belirterek, “Şu anda bundan daha fazla bir şey söyleyemem, arabuluculuk yapmaya çalışıyoruz” dedi.

TRUMP ‘KEŞMİR’ İÇİN ARABULUCU OLMAK İSTİYOR

BM 74. Genel Kurulu kapsamında New York’ta bulunan Trump ve Pakistan Başbakanı İmran Han, dün BM binasında ikili görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede Trump, Keşmir konusunda arabulucu olmak istemiş, bunu yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı. Trump, BM 74. Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada ise İran’a son dönemde birçok yaptırım getirdiklerini belirterek, buna rağmen İran’ın tavrının devam ettiğini vurgulamıştı. Trump, bugün de Pakistan Başbakanı Khan’dan İran için arabulucu olmasını istedi.

(İHA)
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