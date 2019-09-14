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Trump’tan seçim öncesi ’Netenyahu’ paylaşımı
ABD Başkanı Donald Trump, seçim öncesinde İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi sonrasında sosyal medyadan mesaj yayınlandı. Trump, Netenyahu’ya "Olası Müşterek Savunma Antlaşması üzerine seçimlerden sonra görüşelim" dedi.
Dünya 14.09.2019, 19:01
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail Başkanı Binyamin Netenyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve görüşmede iki ülke arasında imzalanabilecek olası bir ‘Müşterek Savunma Antlaşma’ üzerine konuştuklarını söyledi. Trump, “Bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile, İsrail ve ABD arasında imzalanabilecek, olası bir Müşterek Savunma Antlaşma üzerine bir görüşme gerçekleştirdim. Bu iki ülke arasındaki ittifakı daha da güçlendirebilir. Bu görüşmeleri İsrail’deki seçimlerden sonra, ay sonunda biz Birleşmiş Millerler’de görüştüğümüzde devam ettirmeyi dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.(İHA)
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