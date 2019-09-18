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Trump’tan talimat: “İran yaptırımlarını arttırın”

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hazine Bakanlığı’na İran’a yönelik yaptırımların arttırılması talimatı verdiğini duyurdu.

Dünya 18.09.2019, 17:00 18.09.2019, 17:28
Trump’tan talimat: “İran yaptırımlarını arttırın”
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ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Hazine Bakanlığı’na İran’a yönelik yaptırımların arttırılması talimatı verdiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, aktif olarak kullandığı Twitter üzerinden İran’a yönelik yaptırım açıklamasında bulundu. Trump açıklamasında, “Hazine Bakanı’na, İran’a yönelik yaptırımların büyük ölçüde arttırılması talimatını verdim” dedi.

ABD, Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Aramco’nun iki tesisine yönelik saldırının arkasında İran olduğunu savunuyordu.

(İHA)

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