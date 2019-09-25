Trump’tan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky’ye: “Bize bir iyilik yap”

ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray, Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılan ve ‘Trump’ın görevinden azlinin istenmesi’ne sebep olan telefon görüşmesinin metnini yayınladı.

Beyaz Saray olarak bilinen ABD Başkanlık Ofisi, Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında 25 Temmuz’da yapılan ve ‘Trump’ın görevinden azlinin istenmesi’ne sebep olan telefon görüşmesinin tam dökümünü yayınladı. Yayınlanan metinde Trump’ın Zelenskiy’den eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti’nin 2020 için en güçlü başkan aday adayı Joe Biden’ın oğlu Hunter’ın Ukrayna’daki faaliyetlerini soruşturmak için yardım istediği dikkat çekti.

Zelensky bu ricayı kabul ettikten sonra, Trump, Biden’ın Başkan Yardımcısıyken, oğlunun yönetim kurulu üyesi olduğu şirket hakkında, ülkenin başsavcısı Viktor Shokin’in tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturması ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Trump görüşmede, Savcı Shokin’le ilgili olarak Zelensky’ye “Çok iyi bir savcıya sahip olduğunuzu duydum. Ama o dava kapatıldı ve bu haksızlık. Birçok insan bunun hakkında konuşuyor. İyi savcınızı durdurma şekilleri ve çok kötü insanlar da dahil oldu” dediği kaydedildi.

Trump Hunter’ın davası ilgili olarak Zelensk’ye, “Diğer konu hakkında da çok fazla dedikodu var. Biden’in oğlu hakkında Biden’in yargılanmayı durdurduğu iddiası var. Birçok insanın bunu öğrenmek istediği için Başsavcı ile birlikte çalışma imkânı bulursanız harika bir iş yapmış olursunuz” ifadelerini kullandığı görüldü.

Zelensky ise seçtiği savcının davanın takibini yapacağına söz vererek, “Özellikle bu durum bahsettiğim şirkete davanın soruşturulması kapsamında inandırıcılığını geri kazanmasında çok yardımcı olacak. Bu yüzden biz bununla ilgileneceğiz ve dava soruşturması üzerinde çalışacağız" dediği kaydedildi.

ZELENSKY’DEN TRUMP’A TEŞEKKÜR

Demokratların iddiasına karşın görüşmede Trump’ın Zelensky’e ekonomik yada askeri açıdan bir yardım sözü verdiği yer almasa da Zelensky’nin Trump’a ülkelerine desteklerinden dolayı teşekkür ettiği kaydedildi. Zelensky’nin, “Savunma alanındaki büyük desteğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki adımlar için işbirliğine devam etmeye hazırız, özellikle, savunma amacıyla ABD’den daha fazla Javelin satın almaya hazırız” ifadeleri ise dikkat çekti.

“BENİM KADAR KÖTÜ MUAMELE GÖREN HİÇBİR BAŞKAN OLMADI”

Metnin yayımlanmasından sonra açıklamada bulunan Trump, Demokratlar’ın kendisinden özür dilemeleri gerektiğini belirterek, “Ülkem tarihinde benim kadar kötü muamele gören hiçbir Başkan olmadı” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMLERDE YABANCI HÜKÜMETLERDEN YARDIM İSTEYEMEZSİNİZ”

Öte yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de, bir başkanın yabancı bir hükümet başkanından siyasi bir rakibini soruşturmasını istemesinin doğru olmadığını vurgulayarak böyle bir özrün gerçekleşmeyeceğinin sinyallerini verdi. Pelosi yayınladığı mesajda, “Hayır. Seçimlerde yabancı hükümetlerden yardım isteyemezsiniz. Bu doğru değil” dedi.

Trump aleyhine soruşturma başlatan Demokratlar, Zelensky’nin telefon görüşmesinde Trump’ın, Ukrayna’ya 400 milyon dolarlık askeri yardımın dondurulması talimatını verdiğini iddia etmişti. Ayrıca Başkan adayı Biden’ın oğlunun soruşturmasında işbirliği yapması için Zelensy’e baskı yaptığı da gündeme getirilmişti.

(İHA)