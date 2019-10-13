TSK ve Suriye Milli Ordusu Tel Abyad’daki köyleri kontrol altına alıyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’ın merkezine giren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) köyleri kontrol altına almaya devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad’ın büyük bir bölümü kontrol altına alındı. Suriye Milli Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yoğun çatışmalar sonucunda Tel Abyad’daki köylerin büyük bir bölümünün kontrol altına alındığı ifade edildi.

(Abu Mucahit El Halebi - Muhamed El Mustafa/İHA)