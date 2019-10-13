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TSK’dan Akdeniz’de nefes kesen tatbikat
Türkiye ve KKTC’nin katılımıyla gerçekleşen ‘Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’ nefes kesti.
Dünya 11.10.2019, 21:21
Türkiye ve KKTC’nin katılımıyla gerçekleşen ‘Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı’ nefes kesti.
Tatbikatta KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK.K.lığı) birliklerinin birleşik ve müşterek harekat ortamında Hava Hücum Harekâtı ve Muharebe Arama Kurtarma Harekatı planlama ve icra etme askeri yetenekleri geliştirme amaçlı tatbikat karada, denizde icra edildi. Bu amaçla KKTC Başbakan Ersin Tatar, Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatına katılarak yerinde izledi ve tatbikatta katılan KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er’i kutladı.(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
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