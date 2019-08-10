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Tüm Hacı Adayları Arafat’ta
Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat’a çıktı.
Dünya 10.08.2019, 10:11
Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat’a çıktı.
Hacılar ertesi gün Mina’da Cemerat denilen şeytan taşlama noktasında taşları atmaya başlayacak. Kesilecek kurbanların ardından Mina’dan Mekke’ye dönecek hacı adayları, Kabe-i Şerif’e yapacakları tavaf ve say ile hac ibadetini tamamlayacak.(İHA)
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