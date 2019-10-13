Tunus cumhurbaşkanı adayları televizyonda münazara yaptı

TUNUS (AA) - Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci tura kalan Kays Said ve Nebil el-Karvi, televizyonda münazara yaptı.

Cuma akşamı resmi televizyon kanalındaki münazarada adaylar, devlet güvenliği, dış politika ve yasamaya ilişkin konuları tartıştı.

İlk turdaki seçimlerde birinci olan bağımsız aday Kays Said (61) tüm partilerin üstünde ayırım yapmaksızın herkesin başkanı olacağı ve devlete toplumsal rolünü yeniden kazandıracağı konusunda söz verdi.

Askeri ve güvenlik kurumlarından şehit ve yaralılarla ilgilenen resmi bir kurum oluşturulması çağrısını 2014'ten bu yana yaptığını hatırlatan Said, şehitlerin hayattaymış gibi, malulen emekli olanların işlerine devam ediyormuş gibi maaş ve terfilerinin devam ettirileceğini söyledi.

Said, milli güvenlik konusunun yalnızca askeri yönü kapsamadığını belirterek "Talim ve Terbiye Yüksek Konseyi" kurulması yönünde parlamento nezdinde girişimde bulunacağını, bunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Dış siyasete ilişkin Said, "Bizim Yahudilerle ilişkilerimiz olur ancak İsraillilerle kesinlikle ilişkimiz olmaz. Onların Tunus'a girişine karşıyım. Tunus, Filistin halkını süründüren gaspçı oluşumla (İsrail) savaş halindedir" dedi.

Libya krizine ilişkin Said herkesin ellerini Libya'nın üzerinden çekmesi şartıyla Tunus'un bu konuda temel bir rolünün olacağını dile getirdi.

İlk tur seçimlerde ikinci gelen medya patronu Nebil el-Karvi (56) ise münazarada, dijital güvenlik sisteminin geliştirilmesi, güvenlikçilerin sosyal statülerinin iyileştirilmesinin zorunlu olduğunu dile getirdi.

"Tunus'un güvenliği Libya ile bağlantılıdır." diyen Karvi, bu konuya büyük devletlerin müdahil olmalarından dolayı ülkesinin yanı sıra Cezayir'in de müdahil olması gerektiğini dile getirdi.

Karvi "Başkan olursam, Libyalı tüm taraflarla ilişkiye geçeceğim ve var olan krize çözüm bulmak için tümüyle aynı şekilde konuşacağım" dedi.

İsrail'le ilişkilerin normalleşmesine dair Karvi, "Tunus'un Filistin yönetimi konusunda tavrı tek olacaktır. Ben İsrail ile normalleşmeyi ve siyonist oluşumla ilişkiye geçmeyi suç sayan kanunun yanındayım." ifadelerini kullandı.

Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu 17 Eylül'de cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yaptığı resmi açıklamada, adaylardan Kays Said'in yüzde 18,4, Nebil el-Karvi'nin ise yüzde 15,5 oy aldığını duyurmuştu. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu 13 Ekim pazar günü yapılacak.