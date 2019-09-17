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Tunus Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı
Tunus’ta Cumhurbaşkanı olmak için yarışan bağımsız aday Kays Said ve Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Nabil Karvi’nin ikinci tura kaldığı resmi olarak açıklandı.
Dünya 17.09.2019, 18:47
Tunus’ta Cumhurbaşkanı olmak için yarışan bağımsız aday Kays Said ve Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Nabil Karvi’nin ikinci tura kaldığı resmi olarak açıklandı.
Tunus’ta Pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 24 aday yarışmıştı. Tunus Yüksek Seçim Konseyi, 7 milyon 155 bin seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere yurt içindeki katılım oranının yüzde 45.02, yurt dışında ise yüzde 19.7 olduğunu duyurmuştu.(İHA)
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