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Tunus’ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında
Tunus’ta halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.
Dünya 15.09.2019, 12:29
Tunus’ta halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.
Arap Baharı sonrası demokrasiye barışçıl bir geçiş yapan Tunus’ta bugün halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Ekonomik sıkıntıların gölgesinde seçimlerin yapıldığı ülkede oy kullanma işlemleri yerel saatle 08.00’de başladı.
Tunus’ta 2014’de göreve başlayan ülkenin Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin 25 Temmuz’da hayatını kaybetmesinin ardından kasımda yapılması planlanan seçimin tarihi öne çekilmişti.
Tunus’ta 2011 yılında Arap Baharı sırasında Zeynel Abidin Bin Ali’nin devrilmesinin ardından 2. kez cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor.(İHA)
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