Tunus’ta halk cumhurbaşkanı seçimi için sandık başında

Tunus’ta halk, cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Arap Baharı sonrası demokrasiye barışçıl bir geçiş yapan Tunus’ta bugün halk cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Ekonomik sıkıntıların gölgesinde seçimlerin yapıldığı ülkede oy kullanma işlemleri yerel saatle 08.00’de başladı.

Cumhurbaşkanı seçimlerinde ülkenin başbakanı Yusuf Şahid ile eski Savunma Bakanı Abdulkerim ez-Zubeydi dahil olmak üzere 26 aday yarışıyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir adayın oyların yüzde 50’sini kazanamaması durumda ikinci tura gidilecek.

Tunus’ta 2014’de göreve başlayan ülkenin Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi’nin 25 Temmuz’da hayatını kaybetmesinin ardından kasımda yapılması planlanan seçimin tarihi öne çekilmişti.

Tunus’ta 2011 yılında Arap Baharı sırasında Zeynel Abidin Bin Ali’nin devrilmesinin ardından 2. kez cumhurbaşkanlığı seçimi yapılıyor.

(İHA)