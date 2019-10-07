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Tunus’ta iki parti zafer ilan etti

Tunus’ta düzenlenen parlamento seçimlerinde Nahda Hareketi ve Tunus’un Kalbi Partisi zafer ilan etti.

Dünya 07.10.2019, 11:54
Tunus’ta iki parti zafer ilan etti

Tunus’ta düzenlenen parlamento seçimlerinde Nahda Hareketi ve Tunus’un Kalbi Partisi zafer ilan etti.

Tunus’ta dün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde Sigma Konsey isimli araştırma şirketinin sandık çıkış anketlerine göre seçimin galibi oyların yüzde 17,5’ini alan Nahda Hareketi oldu. Tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi’nin lideri olduğu Tunus’un Kalbi Partisi ise oyların yüzde 15,6’sını alarak ikinci sırada yer aldı.

Nahda Hareketi yaptığı basın açıklamasında seçimin galibi olduğunu ilan ederken Tunus’un Kalbi Partisi de sandıkların kapanmasından 35 dakika sonra benzer bir açıklama yaparak zafer kazandığını duyurdu.

Yaklaşık 7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 2011 devriminden bu yana yapılan üçüncü parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. 217 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu sağlayan parti başbakan aday gösterecek.

(İHA)
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