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Tunus’ta iki parti zafer ilan etti
Tunus’ta düzenlenen parlamento seçimlerinde Nahda Hareketi ve Tunus’un Kalbi Partisi zafer ilan etti.
Dünya 07.10.2019, 11:54
Tunus’ta düzenlenen parlamento seçimlerinde Nahda Hareketi ve Tunus’un Kalbi Partisi zafer ilan etti.
Nahda Hareketi yaptığı basın açıklamasında seçimin galibi olduğunu ilan ederken Tunus’un Kalbi Partisi de sandıkların kapanmasından 35 dakika sonra benzer bir açıklama yaparak zafer kazandığını duyurdu.
Yaklaşık 7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 2011 devriminden bu yana yapılan üçüncü parlamento seçimlerine katılım oranı yüzde 41 olarak açıklandı. 217 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu sağlayan parti başbakan aday gösterecek.(İHA)
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