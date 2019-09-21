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Tunus’un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali Medine’de defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus’un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, Tunus’a gömülmemek için ettiği vasiyet dolayısıyla Suudi Arabistan’ın Medine kentinde defnedildi.

Dünya 21.09.2019, 23:07 21.09.2019, 23:12
Tunus’un devrik Cumhurbaşkanı Bin Ali Medine’de defnedildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus’un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, Tunus’a gömülmemek için ettiği vasiyet dolayısıyla Suudi Arabistan’ın Medine kentinde defnedildi.

2 gün önce Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Tunus’un devrik Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, Medine’deki Mescid-i Nebevi’de ikindiden sonra kılınan namazın ardından Baki Mezarlığı’na defnedildi. Suudi Arabistan’da yaşayan ve Bin Ali’nin damadı Karim el-Gharbi, Bin Ali’nin Tunus’ta gömülmemeyi vasiyet ettiğini açıklamıştı.

Bir hafta önce sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Bin Ali, Perşembe günü hayatını kaybetmişti. Tunus’un 83 yaşındaki eski Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali, devrimin yapıldığı 14 Ocak 2011’den bu yana Suudi Arabistan’da yaşıyordu.

(İHA)

#Medinede defnedildi #Devrik cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali #Tunus
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