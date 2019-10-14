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Tunus’un yeni cumhurbaşkanı Kays Said oldu
Tunus’ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Dünya 13.10.2019, 23:07
Tunus’ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, resmi olmayan sonuçlara göre bağımsız aday Anayasa Profesörü Kays Said ülkenin yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Tunus’ta 15 Eylül’de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde Kays Said yüzde 18.4, Tunus’un Kalbi Partisi Lideri Karvi ise yüzde 15.6 oy oranıyla ikinci tura kalmıştı.(İHA)
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