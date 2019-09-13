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Türk mühendislerin geliştirdiği sistemler büyük ilgi gördü
Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’na katılan Türk firmaları geliştirdikleri e-mobiliete sistemleriyle büyük ilgi gördü.
Dünya 12.09.2019, 23:27
Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’na katılan Türk firmaları geliştirdikleri e-mobiliete sistemleriyle büyük ilgi gördü.
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı’ya Türk şirketlerinin geliştirdikleri teknolojiler hakkında bilgi veren İstanbul Teknik Üniversitesi Otomobil Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Merkezi Müdürü Ekrem Özcan, birçok sahada olduğu gibi otomobil sektörünün e-mobiliete doğru gittiğini bundan dolayı da Türk mühendislerinin geliştirdiği e-mobiliete sistemlerinin dünya tarafından büyük ilgi ve kabul gördüğünü söyledi.
22 Eylül’e kadar ziyaret edilebilecek olan Frankfurt Uluslararası Otomobil Fuarı IAA’ya, bu sene 39 ülkeden bin 100 firma katılıyor.(Mehmet Koca/İHA)
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