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Türk zırhlısı Ejder Yalçın’lar, Özbek Silahlı Kuvvetlerinde hizmete girdi
Türk zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın’lar, bugün Özbekistan’da düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi.
Dünya 02.08.2019, 18:04 02.08.2019, 18:59
Türk zırhlı personel taşıyıcı Ejder Yalçın’lar, bugün Özbekistan’da düzenlenen törenle Silahlı Kuvvetlere teslim edildi.
Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev’in Ekim 2017 tarihindeki Türkiye ziyaretinde, Nurol Makina ile Özbek şirketi UzAuto arasında bin adet Ejder Yalçın zırhlısının Özbekistan’da ortak üretimine yönelik mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Mutabakatın, 24 adet hazır zırhlının alımı ve 3’üncü ülkelere satışını da kapsadığı açıklanmıştı.
(İHA)
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