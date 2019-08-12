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Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili’nde 6 bin 300 hisse daha dağıttı
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde düzenlediği kurban bayramı yardımlarına devam ediyor. Bayramın 2’nci günü 6 bin 300 hisse daha dağıtan TDV gönüllüleri, yardıma muhtaç Müslümanlar için gün boyunca çalışıyor.
Dünya 12.08.2019, 18:14
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Fildişi Sahili’nin Abidjan kentinde düzenlediği kurban bayramı yardımlarına devam ediyor. Bayramın 2’nci günü 6 bin 300 hisse daha dağıtan TDV gönüllüleri, yardıma muhtaç Müslümanlar için gün boyunca çalışıyor.
Dağıtımlara hız kesmeden devam edildiğine dikkat çeken Yenişehirlioğlu, “Fildişi sahillerindeyiz Abidjan bölgesindeyiz ve ikinci gün çekimlerini yapıyoruz. Emanetlerinizi verdiniz, güvendiniz ve aynı şekilde bizatihi İslami usuller olarak kesimleri yapılıyor ve biz biraz sonra buradaki kesimlerimizi paketleyip buradaki kardeşlerimize sizin adınıza bizatihi teslim edeceğiz. Gönüller köprüsü kurmaya devam edeceğiz” diye konuştu.(Mustafa Apaydın/İHA)
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