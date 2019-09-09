Türkiye, Kosova yargısını desteklemeyi sürdürecek
Kosova Devlet Başsavcısı Alexandr Lumezi, Rürkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı kabul etti.
Kosova Devlet Başsavcısı Alexandr Lumezi, Rürkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar’ı kabul etti.
Devlet Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Başsavcı Lumezi, Büyükelçi Sakar’a, savcılık sisteminin çalışması ve işleyişi, ilk sırada da Devlet Savcılığının, hukukun üstünlüğünü güçlendirme görevini yerine getirmek konusunda karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi verdi.
Türkiye’nin Kosova Büyükelçisi Sakar, Devlet Savcılığının çalışmalarını takdir ederek, Kosova’da savcılık sisteminin güçlendirilmesine Türkiye’nin tam destek vermeyi sürdüreceğini teyit etti.
Görüşmenin sonunda, Başsavcı Alexandr Lumezi, Büyükelçi Çağrı Sakar’a, Kosova’da sürekli olarak adalet sistemine sağladığı ve sağlamaya devam ettiği yardımlarından dolayı Türkiye’ye teşekkürlerini ifade etti.(İHA)
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