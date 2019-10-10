“Türkiye’nin kaygılarını anlıyoruz”
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye’nin güvenliği ile ilgili kaygılarını anlayışla karşıladıklarını söyledi.
Dünya 10.10.2019, 18:42
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuri Uşakov, Türkiye’nin güvenliği ile ilgili kaygılarını anlayışla karşıladıklarını söyledi.
Terörle mücadele ve Suriye’de barışı sağlamak için ortak çabalarla oluşturulan uluslararası anlaşmaların kilit unsurlar olduğunu ifade eden Uşakov, “Her şeyden önce Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliği gözönüne alınmalı” dedi.(Erhan Altıparmak/İHA)
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