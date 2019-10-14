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Türklerden Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi
ABD’de yaşayan Türkler, Beyaz Saray önünde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat’ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi.
Dünya 14.10.2019, 00:00 14.10.2019, 09:27
ABD’de yaşayan Türkler, Beyaz Saray önünde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Fırat’ın doğusunda YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenledi.
ABD’nin başkenti Washington’da, Türk sivil toplum örgütleri tarafından Beyaz Saray önünde Barış Pınarı Harekatı’na destek gösterisi düzenlendi. Türk bayraklarıyla Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler, harekata destek sloganları attı. Caddede Türk bayraklarını dalgalandıran vatandaşlar, “YPG/PKK ve DEAŞ terörünü durdur, PKK bir terör örgütüdür” yazılı pankartlar taşıdı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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