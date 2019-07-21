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Twitter, İran haber ajanslarının hesaplarını askıya aldı
Twitter, İran’ın resmi haber ajansı IRNA ve yarı resmi Mehr Haber Ajansı da dahil olmak üzere Farsça paylaşım yapan bazı haber ajanslarının hesaplarını askıya aldı.
Dünya 21.07.2019, 12:13 21.07.2019, 12:25
Twitter, İran’ın resmi haber ajansı IRNA ve yarı resmi Mehr Haber Ajansı da dahil olmak üzere Farsça paylaşım yapan bazı haber ajanslarının hesaplarını askıya aldı.
İran Devrim Muhafızları’nın Hürmüz Boğazı’nda İngiltere bandıralı petrol tankerine el koymasının ardından kriz büyüyor. Twitter, İran’ın resmi haber ajansı IRNA ve yarı resmi Mehr Haber Ajansının Farsça hesaplarını askıya aldı.
İran, 19 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nda denizcilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle biri İngiltere, biri de Liberya bandıralı 2 petrol tankerini alıkoymuştu. Daha sonra yapılan açıklamada, Liberta bandıralı geminin serbest bırakıldığı kaydedilmişti.
(Serkan Bayar - Aynur Sena Çabuk/İHA)
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