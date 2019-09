UFO Videolarının Varlığı ABD Tarafından Doğrulandı!

Donanma Sözcüsü Jeo Gradisher, gizliliği ortadan kaldırılan 3 farklı askeri videodaki, çok hızlı hareket etme kabiliyeti bulunan söz konusu cisimleri Tanımlanamayan Hava Fenomenleri olarak tanımladı. Amerikan özel araştırma şirketi olan ve oldukça başarılı işler altına imza atan To The Stars Academy of Ars & Sciences tarafından Aralık 2017 ila Mart 2018 tarihleri arasında yayınlanmaış olan söz konusu görüntülerde, oldukça gelişmiş kızıl ötesi sensörlerle tespiti gerçekleştrilen ciismler dikkat çekiyor.

2004 yılında çekildiği idia edilen bir videoda sensörler tek bir hedefe kilitleniyor. Fakat hedefteki cisim büyük bir hızla ekrandan kaybolmayı başarıyor ve ardından nerede olduğuun tespiti yapılamıyor. 2015 yılında kaydedilen iki farklı videoda ise gördüklerin şeylerin ne olduğunu anlamaya çalışan savaş pilotlarının telsiz kayıtları dikkat çekiyor. İlk videoda pilotların ufoyu drone sandıkları ortaya çıktı.

CNN Televizyonuna açıklama yapan Gradisher, Tanımlanamayan Hava Fenomenleri konusundaki şeffaf anlayışın eğitim gören pilotları ve hava sahasındaki pilotların güvenliğini tamamıyla tehdit eden ihlalleri rapor etmeye teşvik etmek amacıyla yapıldığını anlattı. Bunun tamamen eğitim sahalarda sık sık meydana gelen UAP ihlalleriyle ilgili olduğunu da ekledi.

Kamuya açık paylaşılan söz konusu videoların, donanmanın eğitim sahalarında meydana gelen ihlallerin oldukça küçük bir bölümünü yanısttığını, uzun yıllardan beri havacıların, videolarda görünen nesnelerin ne olduğuyla ilgili farlı teoriler yüzünden rapor oluşturamadığını anlattı.