UFO Videolarının Varlığı ABD Tarafından Doğrulandı!
ABD Deniz Kuvvetleri, İnternet'e sıçrayan ve binlerce kez paylaşılan UFOlara ait olduğu iddia edilen görüntülerin gerçek olduğuna dair açıklama yaptı.
Donanma Sözcüsü Jeo Gradisher, gizliliği ortadan kaldırılan 3 farklı askeri videodaki, çok hızlı hareket etme kabiliyeti bulunan söz konusu cisimleri Tanımlanamayan Hava Fenomenleri olarak tanımladı. Amerikan özel araştırma şirketi olan ve oldukça başarılı işler altına imza atan To The Stars Academy of Ars & Sciences tarafından Aralık 2017 ila Mart 2018 tarihleri arasında yayınlanmaış olan söz konusu görüntülerde, oldukça gelişmiş kızıl ötesi sensörlerle tespiti gerçekleştrilen ciismler dikkat çekiyor.
CNN Televizyonuna açıklama yapan Gradisher, Tanımlanamayan Hava Fenomenleri konusundaki şeffaf anlayışın eğitim gören pilotları ve hava sahasındaki pilotların güvenliğini tamamıyla tehdit eden ihlalleri rapor etmeye teşvik etmek amacıyla yapıldığını anlattı. Bunun tamamen eğitim sahalarda sık sık meydana gelen UAP ihlalleriyle ilgili olduğunu da ekledi.
Kamuya açık paylaşılan söz konusu videoların, donanmanın eğitim sahalarında meydana gelen ihlallerin oldukça küçük bir bölümünü yanısttığını, uzun yıllardan beri havacıların, videolarda görünen nesnelerin ne olduğuyla ilgili farlı teoriler yüzünden rapor oluşturamadığını anlattı.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
|İmsak
|05:03
|Güneş
|06:27
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:15
|Akşam
|18:58
|Yatsı
|20:17
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0