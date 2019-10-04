Ukrayna'dan “Joe Biden“ açıklaması

KİEV (AA) - Ukrayna Başsavcısı Ruslan Ryaboşapka, ABD'li Demokrat Başkan Aday Adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturma dosyalarının incelendiğini belirterek, "Soruşturma sürecini etkilemek amacıyla ne Ukraynalı ne de yabancı siyasetçiler bana baskı kurdu." dedi.

Ryaboşapka, başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında, Biden ve oğlu Hunter Biden'ın soruşturulmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna'nın enerji şirketi Burisma ile ilgili soruşturma dosyalarının denetlendiğini belirten Ryaboşapka, "Daha önce başsavcılık tarafından yapılan soruşturma dosyaları, kanun ihlallerini tespit etmek amacıyla denetleniyor." dedi.

Ryaboşapka, soruşturma sürecinde baskı görmediğini belirterek, "Soruşturma sürecini etkilemek amacıyla ne Ukraynalı ne de yabancı siyasetçiler bana baskı kurdu." diye konuştu.

Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Özel Savcılık Müdürü Nazar Holodnitskiy, daha önce, Hunter Biden'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Ukrayna'nın enerji şirketi Burisma ile ilgili soruşturmanın 2017'de kapandığını belirterek, "Ne Joe Biden ve ne de oğlu Hunter Biden sorguya alındı. Herhangi bir kanıtın bulunmadığı gerekçesiyle iki sene devam eden soruşturma kapandı." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Ukrayna'nın başka ülkelerin emirleri üzerine soruşturma yapmadığını vurgulayarak, "Soruşturmaya açığız ancak bunun benimle ilgisi yok. Kolluk kuruluşlarımız, herhangi bir kanun ihlalini soruşturmaya hazır." demişti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Ukrayna ve Çin'in, Demokrat Başkan Aday Adayı Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ı soruşturması gerektiğini belirtmişti.

- Trump'a yönelik azil soruşturması

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü.

Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı.

Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını bildirmişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.