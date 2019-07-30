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Ukrayna, Rus gemisine ‘resmi olarak’ el koydu
Ukrayna Mahkemesi, İzmail Limanı’nda alıkonulan Rus gemisine resmi olarak alıkoyma kararı aldı.
Dünya 30.07.2019, 20:16
Ukrayna Mahkemesi, İzmail Limanı’nda alıkonulan Rus gemisine resmi olarak alıkoyma kararı aldı.
Açıklamada ayrıca geminin adının geçtiğimiz Kasım ayında Kerç Boğazı’nda yaşanan gerilim sırasında ’Neyma’ olduğunu fakat yeni isminin ’Nika Spirit’ olarak değiştirildiği ifade edildi. Gemideki 10 personel ise Ukrayna’nın Odesse şehrinden otobüslerle Moskova’ya gönderildi.
25 Temmuz’da Rusya bayraklı Nika Spirit isimli yük gemisi Ukrayna’daki İzmail Limanı’na demirlediği sırada Ukrayna Sahil Güvenlik ekipleri tarafından alıkonulmuştu. Ukrayna’dan yapılan açıklamada, 122 metre uzunluğunda, 15 metre genişliğindeki Rus tankerinin Ukrayna’nın Izmail Limanı’na farklı bir isimle giriş yaptığı belirtilmişti.(İHA)
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