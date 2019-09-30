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Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçlusu şüphelisini yargılayacak

Uluslararası Ceza Mahkemesi, terör örgütü El Kaide ile ilişkili Ensaruddin örgütü üyesi olduğu belirtilen El Hasan Ag Abdul Aziz Ag Muhammed Ag Mahmut'un "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" yargılanmasına karar verdi

Dünya 30.09.2019, 21:31 30.09.2019, 21:54
Uluslararası Ceza Mahkemesi, savaş suçlusu şüphelisini yargılayacak
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LAHEY (AA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), terör örgütü El Kaide ile ilişkili Ensaruddin örgütü üyesi olduğu belirtilen El Hasan Ag Abdul Aziz Ag Muhammed Ag Mahmut'u "savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan" yargılayacak.

UCM'den yapılan açıklamada, terör örgütü El Kaide ile ilişkili Ensaruddin örgütü üyesi olduğu belirtilen El Hasan'ın oy birliğiyle "savaş suçları ve insanlığa karşı" suçlardan yargılanmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, UCM Başsavcısı Fatou Bensuda tarafından 8-17 Temmuz'da yapılan duruşmada sunulan delillerin oy birliğiyle doğrulandığı ve kararın bu delillere dayanarak verildiği ifade edildi. El Hasan'ın savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan sorumlu olduğuna inanmak için makul dayanaklar olduğu sonucuna varıldığı kaydedildi.

Kararın, sadece mahkemenin izniyle temyize götürülebileceği bilgisi paylaşıldı.

- Nisan'da El Hasan'ın mahkemeye teslim edildiği duyurulmuştu

UCM 1 Nisan 2018'de yaptığı açıklamada, terör örgütü El Kaide ile ilişkili Ensaruddin örgütünün işlediği savaş suçlarında belirgin rol oynadığı ve Timbuktu'daki kültürel mirasın tahrip edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle, Bensuda'nın çıkardığı tutuklama emri üzerine Mali'de yakalanan El Hasan'ın mahkemeye teslim edildiğini bildirmişti.

Mahkeme, 2016'da terör örgütü El Kaide ile ilişkili Ensaruddin örgütünü yönettiği belirtilen Ahmet el Faqi el Mehdi'yi, Mali'deki Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan yapıların tahrip edilmesiyle ilgili savaş suçu işlediği gerekçesiyle 9 yıla mahkum etmişti. 2017'de de Timbuktu'daki kültürel mirasın tahrip edilmesinden sorumlu tutulan Mehdi'nin 2,7 milyon avro tazminat ödemesine karar verilmişti.

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#El Hasan Ag Abdul Aziz Ag Muhammed Ag Mahmut #hollanda #Mali #Timbuktu #Uluslararası Ceza Mahkemesi
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