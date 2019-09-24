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Umman’da fırtına nedeniyle hayat durdu

Körfez ülkesi Umman’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Dünya 24.09.2019, 19:21
Umman’da fırtına nedeniyle hayat durdu
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Körfez ülkesi Umman’da sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Körfez ülkesi Umman’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle tüm devlet ve özel okullarda gelecek Perşembe gününe kadar eğitime ara verildi.

Umman Meteoroloji Merkezi, fırtınanın etkisinin en fazla Mahot kentinde hissedileceğini bildirdi. Ummanlı yetkililer, acil durumlar için kurtarma ekipleri kurduklarını ve fırtınadan dolayı halka gerekli önlemleri alma çağrısında bulunduklarını açıkladı. Perşembe gününe kadar devam edecek fırtınanın gelecek saatlerde ilerleyeceği ve Umman’ın çoğu bölgelerine ulaşacağı bildirildi.

Geçtiğimiz yıl meydana gelen fırtına ülkenin çeşitli bölgelerinde sele sebep olmuştu.

(İHA)
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