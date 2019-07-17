Ünlü Sosyal Medya Fenomeni Takipçisi Tarafından Öldürüldü!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın ve dünyanın gündeminde ilk sırada yer alan bir haber, sosyal medya fenomeninin hayranlarını yasa boğdu. ABD’nin New York kentinde yaşayan Bianca Devins adlı 17 yaşındaki sosyal medya fenomeni, vahşice bir cinayete kurban gitti . Bianca Devins’in sevgilisi olduğunu iddia eden bir takipçisi tarafından işlenen cinayet tüm dünyada üzüntüyle karşılandı.

Yakalanan Katilin İsmi Açıklanmadı

Cinayeti işledikten sonra Bianca Devins’in cansız bedenini sosyal medya üzerinden paylaşan katil, vatandaşların dikkati sayesinde yakalandı. Cinayeti işledikten sona intihar girişiminde bulunan Bianca Devins’in katili , polis tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirilmişti. İntihar nedeni sorulduğunda cinayeti itiraf eden katilin isimi ise açıklanmadı. Sosyal medya fenomeni Bianca Devins’in katilinin vücudunda ve kollarında çeşitli bıçak yaralarının olması ise dikkat çekti.

Ünlü fenomen Bianca Devins’in ölüm haberinin yayılmasının ardından , 17 yaşındaki fenomenin takipçileri derin bir üzüntü duydu. Bunun yanı sıra dünyanın birçok farklı yerinde duyulan olay, Bianca Devins’i tanıyan ve tanımayan herkesin üzülmesine neden oldu. Bianca Devins’i öldürdükten sonra birde sosyal medya üzerinden Bianca Devins’in cansı bedenini paylaşan katilin, genç kızın eski takipçisi ve sevgilisi olduğu da iddia edilmektedir.

Sosyal medya fenomeni Bianca Devins Cinayetini İtiraf Etti!

ABD’nin New York şehrinde yaşanan bir olay tüm dünyada geniş yankı buldu. 17 yaşındaki genç sosyal medya fenomeni Bianca Devins’in bir takipçisi tarafından vahşice katledilmesinin ardından, genç kızın takipçileri başta olmak üzere herkesi yasa boğdu. Cinayeti erkek arkadaşı ve takipçi olduğu iddia edilen biri tarafından işlenmesi ise sosyal medyanın etkileri hakkında yeni tartışmaların doğmasına neden oldu.

Bianca Devins’i öldürdükten sonra sosyal medya üzerinden Devins’in cansı bedenini paylaşan katili, intihar ederken bir polis memuru tarafından ikna edilerek intihardan vazgeçirildi. İntihar girişiminden vazgeçirilen katilin ilk sorgusu sırasında cinayeti itiraf etmesi ise polislerde büyük bir şaşkınlık yarattı. Kısa süre içinde olayı aydınlatan polisler, katilin cinayeti itiraf etmesi üzerine genç sosyal medya fenomeninin cansız bedenine kısa sürede ulaştı.

Sosyal medya fenomeni Bianca Devins ölümü ardından anma etkinleri düzenlendi

Bianca Devins’i öldürdükten sonra bir notla birlikte sosyal medya üzerinden Bianca Devins’in cansız bedenini paylaştığı da ortaya çıktı . Genç sosyal medya fenomeni Bianca Devins’in ölüm haberinin kısa süre içinde yayılmasının ardından, genç fenomenin takipçileri Bianca Devins anısına anma etkinlikleri düzenledi.

Son yıllarda sosyal medya nedeniyle artan suç olayları nedeniyle ABD’de sosyal medya platformlarının yeniden düzenlenmesine ilişkin bazı tartışmalarda başladı.