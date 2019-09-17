Ünlü terzilerle Beymen "Özel Dikim Günleri" Ankara'da…

Dünyaca ünlü markaları moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN, kişiselleştirilmiş stili tercih edenleri, 14 Eylül – 25 Ekim tarihleri arasında düzenlediği BEYMEN 2019 -2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri’ne davet ediyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa,Dünyaca ünlü markaları moda tutkunlarıyla buluşturan BEYMEN, kişiselleştirilmiş stili tercih edenleri, 14 Eylül – 25 Ekim tarihleri arasında düzenlediği BEYMEN 2019 -2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri’ne davet ediyor. Adana ve Mersin’de gerçekleşecek BEYMEN 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri’nde, özel dikimin önde gelen dünyaca ünlü sartorial markaları Corneliani, Isaia, Zegna, Santoni, Bontoni, Kiton’nun yanı sıra Beymen Collection terzileri de özel seanslarda randevu ile hizmet verecek.

BEYMEN 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri kapsamında; Beymen Panora’da 16 Eylül Pazartesi günü Beymen Collection; Beymen Armada’da 17 Eylül Salı günü Isaia, 25 Eylül Çarşamba günü Zegna, 27 Eylül Cuma günü Santoni ve 30 Eylül Pazartesi günü Beymen Collection; Beymen Kavaklıdere’de ise 25 Eylül Çarşamba günü Zegna, 1 Ekim Salı günü Beymen Collection ve 2 Ekim Çarşamba günü Kiton markalarının terzileri müşterilerle bir araya gelecek.

Bu özel hizmetten yararlanarak takım elbise, gömlek, pantolon ve smokin sipariş vermek isteyenler, BEYMEN mağazalarında, ofis veya evlerinde ölçüleri alındıktan sonra beğeni ve kişisel ihtiyaçlarına uygun kumaş ve model seçimi yaparak siparişlerini tamamlayacak. Özellikle kişiselleştirilmiş dokunuşları tercih edenlerin vazgeçilmezi olan özel dikim ürünler, tamamen kişinin zevki doğrultusunda dünyaca ünlü erkek giyim markalarının merkezlerinde büyük bir özen ve el işçiliğiyle hazırlanarak teslim edilecek.

BEYMEN 2019-2020 Sonbahar Kış Özel Dikim Günleri ile ilgili detaylı bilgi ve randevu için, (0212) 444 4 700 numaralı BEYMEN Özel Müşteri ilişkileri hattını arayabilirsiniz.