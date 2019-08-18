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Utrecht, otobüs duraklarının üzerini yeşillendirdi

Hollanda’nın Utrecht şehrinde şehir içi otobüs duraklarının üstleri yeşillendirildi.

Dünya 18.08.2019, 10:03
Utrecht, otobüs duraklarının üzerini yeşillendirdi
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Hollanda’nın Utrecht şehrinde şehir içi otobüs duraklarının üstleri yeşillendirildi.

Hollanda’nın Utrecht şehrinde belediye tarafından beldedeki 316 otobüs durağının üstlerini yeşillendirilerek arılar ve kuşlara da durak yapıldı. Otobüs duraklarını üstlerinin yeşillendirilmesi yalnızca gözlere hoş bir manzara sunmakla kalmıyor, aynı zamanda ince tozları ve yağmur sularını da topluyor, otobüs bekleyenlere yaz mevsiminde de serinlik sağlıyor. Öte yandan bu yeşillikler, kuşlar, arılar ve böceklere de yeşil alan sağlıyor. Utrecht Belediyesi çatılarını yeşile dönüştürmek isteyen vatandaşlara destek sağlıyor.

(İHA)
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