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Varşova’da patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Polonya’nın başkenti Varşova’da asetilen tüpü taşıyan bir kamyonette meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Dünya 30.08.2019, 14:40
Varşova’da patlama: 2 ölü, 3 yaralı

Polonya’nın başkenti Varşova’da asetilen tüpü taşıyan bir kamyonette meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Varşova’nın Bemowo ilçesinde Wroclawska Sokak’ta asetilen tüpleri taşıyan bir kamyonette henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre şoför ile yoldan geçen bir yaya hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Patlamanın etkisiyle paramparça olan aracın parçaları 75 metre uzağa kadar savrulurken, çevredeki binalarda oturanlar tahliye edildi. Patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Polisin olay yerinde patlamaya ilişkin incelemesi ise sürüyor.

(İHA)
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