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Wingsuit Dünya Şampiyonası’ndan renkli görüntüler

Çin’in Hunan eyaletinde gerçekleştirilen 8. Wingsuit Dünya Şampiyonası’nda gerçekleştirilen wingsuit ile atlayarak hedefi vurma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Dünya 10.09.2019, 11:06 10.09.2019, 11:30
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Çin’in Hunan eyaletinde gerçekleştirilen 8. Wingsuit Dünya Şampiyonası’nda gerçekleştirilen wingsuit ile atlayarak hedefi vurma yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

Çin’in Hunan eyaletine bağlı Zhangjiajie şehrinde gerçekleştirilen 8. Wingsuit Dünya Şampiyonası devam ediyor. Şampiyonada, wingsuit ile atlayarak hedefi vurma yarışması renkli görüntülere sahne oldu. 8 wingsuit pilotu, Tianmen Dağı’nın bin 445 metre rakımlı en yüksek noktası olan Yuhu zirvesinden atlayış yaptı. Pilotlar, iki dağ arasındaki Tianmen Meydanı’nın 15 metre yukarısında bulunan nihai hedefe ulaşmak için saatte 180 kilometreden fazla hızla aşağı doğru uçtu. Yaklaşık 300 kilometre kadar aşağı doğru uçan pilotlar en büyük halkası 900 santimetre, en küçüğü ise 9 santimetre olan hedefe ulaşmaya çalıştı. Sonucun, pilotların hangi hedefleri vurduğuna göre belirlendiği ve iki tur devam eden yarışmada ABD’li wingsuit pilotu Brandon Mikesell birinci, Güney Afrika’dan Jean-Jacques Wallis ikinci ve ABD’den James Yaru ise üçüncü oldu.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Wingsuit Dünya Şampiyonası #Çinin Hunan eyaleti
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