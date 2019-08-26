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Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evine el koydu
Yahudi yerleşimciler, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karara rağmen işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 katlı bir binaya el koydu.
Dünya 26.08.2019, 21:58
Yahudi yerleşimciler, İsrail Yüksek Mahkemesi’nin aldığı karara rağmen işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinlilere ait 3 katlı bir binaya el koydu.
Eve el koyan Yahudi yerleşimciler, Temmuz 2017’de ellerindeki "belgeleri" göstererek, Ebu Receb ailesine ait evin kendilerine ait olduğunu iddia etmişti. Ebu Receb ailesi, İsrail Yüksek Mahkemesine, yerleşimcilerin evine baskın düzenlediği ve eve el koyduğu için başvuruda bulunmuş, 13 Mart 2018’de İsrail Yüksek Mahkemesi, evin Ebu Receb ailesine ait olduğu ve yerleşimcilerin tahliye edilmesine karar vermişti.
Öte yandan El-Halil’deki Eski Şehir bölgesinde yaklaşık 600 Yahudi yerleşimci yaşıyor ve bunlar bin 500 İsrail askeri tarafından korunuyor.(Hamad Alnajjar/İHA)
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