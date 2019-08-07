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Yanlış alarm USA Today’in merkezini boşalttırdı
ABD’de yayın yapan USA Today gazetesinin merkez binası, gelen bir ‘silahlı saldırgan’ ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yapılan inceleme sonucu ihbarın doğru olmadığı ortaya çıktı.
Dünya 07.08.2019, 21:16
ABD’de yayın yapan USA Today gazetesinin merkez binası, gelen bir ‘silahlı saldırgan’ ihbarı nedeniyle boşaltıldı. Yapılan inceleme sonucu ihbarın doğru olmadığı ortaya çıktı.
Fairfax Bölge polisinin sosyal medya hesabından önce silahlı birinin görüldüğü bilgisi üzerine müdahale edildiği yazıldı ve bölgeden uzak durulması istendi. Binada bulunan tüm firmalarından bulunduğu ofisleri boşaltan polis daha sonra binada silahlı bir kişi olduğuna dair bir kanıt bulamadıklarını söyleyerek, olaysız şekilde tahliyenin tamamlandığını duyurdu.(İHA)
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