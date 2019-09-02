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Yemen'de Korkunç Saldırı! Hapishaneye Uçakla Girdiler...

Yemen'de Husiler tarafından alıkoyulan kişilerin tutulduğu hapishane niteliği bulunan binaya, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri hava saldırısı gerçekleştirdi.

Dünya 02.09.2019, 10:58 02.09.2019, 11:02 Billdrt
Yemen'de Korkunç Saldırı! Hapishaneye Uçakla Girdiler...

Yemen'de Husiler tarafından alıkoyulan kişilerin tutulduğu hapishane niteliği bulunan binaya, Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri hava saldırısı gerçekleştirdi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütü, saldırı sonucunda 100 kişinin hayata gözlerini yumduğunu açıkladı.

#saldırı #yemen
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