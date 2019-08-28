Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin kontrol ettiği Aden’e girdi

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde kontrolü sağladıktan sonra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlerin elinde bulunan Aden’e girdi.

Yemen ordusu, ülkenin güneyindeki Şebve kentinin ardından Ebyen kantini de ele geçirdi. Ülkenin güneyinde ilerleyişini sürdüren Yemen ordusu birlikleri, Aden kentine doğru hareket etti. Aden kentinde kontrolü sağlamak isteyen Yemen ordusu, kente doğru ilerledi. Yerel kaynaklar, Yemen ordusuna bağlı birliklerin, BAE destekli güçlerin arasında yaşanan çatışmanın sonucu Güney Geçiş Konseyi güçlerinin elindeki Aden Havalimanını, El Mualla ve Dar Saad ilçelerini ele geçirdiğini duyurdu. Bazı bölgelerden kaçan BAE’nin destelediği bağlı güçlerin bazı bölgeleri de ordu birliklerine teslim ederek çekildikleri öğrenildi.

Yemen’de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni Birlikleri, 10 Ağustos’ta Aden’deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti. Hizam Emni güçleri, 20 Ağustos’ta da ülkenin güneyindeki Ebyen kentinde bir askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Ulusal ordu ve emniyet birimleri, Ebyen’in merkezi Zencibar’da güvenliği yeniden sağladı ve tüm ilçeleri kontrol altına aldı” dedi. İryani, Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi’nin talimatının üzerine ele geçirilen Yemen’in güneyinde bulunan şehirlerde güvenlik ve istikrarın sağlandığını ifade etti. Yemen ordusu ile BAE’nin desteklediği Hizam Emni arasında Şebve’de de geçen hafta başlayan çatışmalar aralıklarla devam etmişti. Ancak ordu birlikleri kentin kontrolü sağladı.

BAE, 2015’ten bu yana Husilere karşı savaşan Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

(İHA)