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Yemen’de El Kaide saldırısı: 19 ölü

El Kaide’nin Yemen’de gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.

Dünya 02.08.2019, 10:51 02.08.2019, 11:01
Yemen’de El Kaide saldırısı: 19 ölü

El Kaide’nin Yemen’de gerçekleştirdiği saldırıda 19 asker hayatını kaybetti.

Yemenli yetkililer El Kaide tarafından ülkenin güneyinde gerçekleştirilen saldırıda en az 19 askerin hayatını kaybettiğini bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#El Kaidenin Yemen #Yemende El Kaide saldırısı: 19 ölü
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