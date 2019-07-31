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Yemen’de son iki yılda 218 çocuk difteriden öldü

Yemen’de son iki yılda 218 çocuk difteri hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Dünya 31.07.2019, 11:58 31.07.2019, 12:20
Yemen’de son iki yılda 218 çocuk difteriden öldü

Yemen’de son iki yılda 218 çocuk difteri hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Yemen’de Husilerin meşru hükümete karşı 2015 yılı Mart ayında ayaklanmalarıyla başlayan ve halen devam eden savaşın son iki senesi içinde Yemen’in kuzey kesiminde 4 bin difteri vakasının olduğu kaydedildi. Difteri sebebiyle yine son iki sene içinde 218 çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi. Difteri ve diğer salgın hastalıkların önüne geçebilmek için uluslararası kuruluşlar bölgeye sağlık hizmetleri götürdü. Yemen’in başkenti Sana’da difteriye karşı çocuklara aşı yapılmaya başlandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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