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Yemen’deki çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti
Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli kuvvetler ile hükümete bağlı kuvvetler arasında devam eden çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti.
Dünya 08.08.2019, 23:42
Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli kuvvetler ile hükümete bağlı kuvvetler arasında devam eden çatışmalarda 8 kişi hayatını kaybetti.
BAE desteklediği Güney Geçiş Konseyi Başkan Yardımcısı Hani bin Berik birliklerine, Aden’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na "yürüme "çağrısı yapmıştı. Yemen hükümeti ise, BAE’nin destekli Hani bin Berik’i Aden’i kaosa sürüklemekle suçlamıştı.(İHA)
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