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Yemen’deki hapishaneye hava saldırısında ölü sayısı 100 oldu

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyon savaş uçaklarının, Yemen’in Damar kentinde düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e yükseldi.

Dünya 02.09.2019, 11:03 02.09.2019, 11:29
Yemen’deki hapishaneye hava saldırısında ölü sayısı 100 oldu

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyon savaş uçaklarının, Yemen’in Damar kentinde düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’e yükseldi.

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC), Yemen’in Damar kentinde koalisyon güçlerinin hava saldırısında bilançonun arttığını duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 100’e ulaştığı aktarıldı. Saldırıda hedef alınan hapishanede, 180 muhalif olduğu belirtildi. Yerli kaynaklardan alınan bilgilere göre, enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yemen Hükümetine karşı savaşan Husiler tarafından yapılan açıklamada ise, Damar kentinde koalisyon güçlerinin bir hapishaneye hava saldırısı düzenlendiği ve en az 50 kişinin öldüğü ifade edildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#dünya #hapishane #hava saldırısı #Suudi Arabistan #yemen
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