Yemen’deki saldırıda en az 40 kişi hayatını kaybetti
Yemen’in Aden şehrinde gerçekleştirilen hava saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 70 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yemen’in Aden şehrinde gerçekleştirilen hava saldırılarında en az 40 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 70 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Yemen Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise ölü ve yaralı sayısına dair net bir bilgi verilmezken toplamda 300 kişinin öldüğü ya da yaralandığı aktarıldı. Yerel kaynaklar ise saldırı sonucu en az 100 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Yemen Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhammed el-Hadrami, Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Yemen’in Aden ve Ebyen kentinde bulunan ordusunun BAE’nin hava saldırılarına maruz kaldığını duyurmuş, uluslararası toplumu ve BM Güvenlik Konseyi’nin, BAE’nin saldırılarını kınaması ve ülkenin toprak bütünlüğünü koruması için çağrıda bulundu.(Muhammet Errumeym/İHA)
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